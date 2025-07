NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 42 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf das Kostensenkungsprogramm und die Margenschwäche sei übertrieben, auch wenn beider Ausmaß massiver als erwartet sei, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Denn letztlich winke dem Spezialisten für Warenlagerlogistik attraktives operatives Ergebniswachstum - selbst im weiter trägen EU-Markt./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 18:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 18:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.