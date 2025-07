HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jungheinrich von 39,60 auf 39,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des Verkaufs der russischen Unternehmenseinheiten des Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe er Kursziel und Erwartungen angepasst, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Rückzug aus Russland sei strategisch unterdessen positiv zu werten. Die Bewertung spreche weiterhin für den Kauf der Aktie./rob/mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 08:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





