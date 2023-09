FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Knorr-Bremse auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Mit den am 31. Oktober anstehenden Quartalszahlen dürfte der Bremsenspezialist das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2023 anpeilen und die Margenprognose beibehalten, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einen konkreten Ausblick auf 2024 erwartet er nicht, wohl aber einige frühe Hinweise auf die Marktdynamik./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 06:58 / CET





