NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 69,10 auf 60,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Importzölle und der Aktienanteil der Siemens AG an dem Medizintechnikkonzern wirkten 2026 als potenzielle Belastungen, schrieb David Adlington am Mittwoch im Nachgang der Zahlen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 21:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.