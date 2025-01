ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Neutral" mit einem Kursziel von 648 Euro belassen. Zwar habe der Spirituosenkonzern Diageo klargestellt, weder die Biermarke Guiness noch seine 34-prozentige Beteiligung an der LVMH zugehörigen Champagnermarke Moët Hennessy verkaufen zu wollen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger spekulierten aber bereits seit längerer Zeit, dass LVMH sein Spirituosen-Portfolio auf den Prüfstand stellen könnte. Diese Spekulationen seien durch den jüngsten Chefwechsel in der Sparte noch befeuert worden./niw/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 01:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 01:51 / GMT



