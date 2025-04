NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die unmittelbaren Auswirkungen der am "Tag der Befreiung" von US-Präsident Trump bekannt gegebenen Zölle seien für den europäischen Versicherungssektor praktisch null, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen aber würden die mittelfristigen Auswirkungen der Marktbewegungen in den Mittelpunkt rücken. Die Auswirkungen der schwierigeren makroökonomischen Rahmenbedingungen auf die Ergebnisse dürften begrenzt sein und die Bilanzen solide bleiben. Er bleibe daher weiter optimistisch für etwa Hannover Rück, Swiss Re oder auch Axa./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 18:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.