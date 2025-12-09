Nestlé Aktie
|83,20EUR
|0,24EUR
|0,29%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe die jüngste Entwicklung der Volumina und Preise, schrieb David Hayes am Montagabend. Er rechnet mit einer gemächlicheren Besserung der Profitabilität des Lebensmittelkonzerns als dies die Konsensschätzung nahelegten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
81,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
78,33 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3,41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78,33 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,41%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: SLI mittags stärker (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Zürich: SMI steigt mittags (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
03.12.25
|SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|83,20
|0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital