WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

09.12.2025 07:57:11

Nestlé Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe die jüngste Entwicklung der Volumina und Preise, schrieb David Hayes am Montagabend. Er rechnet mit einer gemächlicheren Besserung der Profitabilität des Lebensmittelkonzerns als dies die Konsensschätzung nahelegten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
78,33 CHF 		Abst. Kursziel*:
3,41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78,33 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3,41%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 83,20 0,29% Nestlé SA (Nestle)

Aktuelle Aktienanalysen

