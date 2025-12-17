Nestlé Aktie
|84,82EUR
|1,08EUR
|1,29%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
79,36 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,45%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
79,36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,45%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:59
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: SMI am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
09:30
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: SMI bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16.12.25