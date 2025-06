NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Underperform" belassen. Das tatsächliche, volumenbasierte Wachstum (RIG) und die Marge seien die entscheidenden Kennziffern in der Beurteilung, ob der neue Ansatz des Managements greife, und ob die mittelfristigen Ziele womöglich eher konservativ als realistisch seien, schrieb David Hayes am Freitag in seinem Zwischenbericht. Ein stagnierendes RIG im zweiten Quartal dürfte aber klarmachen, dass Verbesserungen Zeit bräuchten. Die Marge werde zudem von der jüngsten Währungsentwicklung belastet./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 07:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 07:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.