FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Eine in den Medien kolportierte Entnahme von der Börse des britischen Online-Schmuckhändlers Farfetch schaffe für Richemont Unsicherheiten, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Richemont will zusammen mit Farfetch eine Onlineplattform für Luxusgüter aufbauen. Dabei will der Genfer Konzern 47,5 Prozent an der Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) an Farfetch abstoßen. Im Gegenzug soll Richemont Farfetch-Aktien erhalten. Sollte Farfetch nun tatsächlich von der Börse gehen, so der Analyst, dann könne dieser Deal neu verhandelt werden. Unter dem Strich überwögen die Unwägbarkeiten./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 06:43 / CET



