NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Der Luxusgüter- und Uhrenhersteller zähle zu den Unternehmen, die beim wichtigen Thema Führungsnachfolge auf einer Beobachtungsliste (Watch List) stünden, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden strategischen Studie der US-Investmentbank. Mit dem Wechsel an der Spitze des Konzerns verbinde der Markt die Erwartung eines positiven Einflusses auf den Aktienkurs. Bei Richemont sei dies der neue Chef Nicolas Bos. Allerdings bestünden noch gewisse Unsicherheiten./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 05:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 01:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.