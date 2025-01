NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 270 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Biotechnologieunternehmen habe die Wettbewerber in den vergangenen sechs Monaten bei der Kursentwicklung deutlich hinter sich gelassen, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe auch zu dem gesenkten Kursziel noch rund 30 Prozent Potenzial, was die Empfehlung rechtfertige. Insgesamt laufe die Normalisierung des Marktumfeldes nach dem Corona-Boom immer noch./mf/mis



