FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11,00 auf 10,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Immobilienkonzerns sei gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent gestiegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Profitabilität verdanke sich aber wieder zum Großteil den sogenannten "Dawonia Performance Fees", die üblicherweise zum Jahresauftakt fällig würden. Die negative Geschäftsdynamik scheine indes nachzulassen./gl/edh



