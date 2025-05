NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Thyssenkrupp Nucera auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 15. Mai bleibe er für die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens positiv gestimmt, schrieb Erwan Kerouredan in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er verwies auf die starke Bilanz, die dem Unternehmen in einem Abschwung im Vergleich zur Konkurrenz mehr Flexibilität gebe. Allerdings reduzierte er seine kurzfristigen Umsatzprognosen deutlich./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:30 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.