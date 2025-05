NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 70 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Ölpreise sowie angesichts der gestiegenen Sorgen wegen des Welthandels, der Zölle und der Reaktionsfunktion der Opec erschienen die Bewertungen im Sektor fair, aber nicht günstig, schrieb Matthew Lofting in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er betont weiterhin die Widerstandsfähigkeit der mit "Overweight" eingestuften Titel Shell, Totalenergies und Eni und sieht sich in seiner Einschätzung von Shell als "Top Pick" bestärkt. Dagegen stufte der Experte Equinor auf "Neutral" ab./gl/bek



