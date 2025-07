NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 64 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal habe die Erwartungen erfüllt, aber die Aktie sei vom weiteren Anstieg der Nettoverschuldung belastet worden, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 18:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 18:18 / BST



