NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien Valeo beim Kursziel von 8,15 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Die europäischen Autozulieferer kämpften weiter mit zahlreichen Herausforderungen, die bei den Volumina und den Kosten zu einem heftigen Gegenwind führten, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entscheidend für die Unternehmen sei die Rückkehr zur Profitabilität. Mit Blick auf die Aussichten für höhere Margen bevorzugt die Expertin Forvia mit einem "Buy"-Votum vor den "Hold"-Einstufungen Schaeffler und Valeo. Valeo könne drei gute Geschäftsbereiche mit attraktiven Marktanteilen und attraktiven Wachstumstreibern vorweisen. Bisher sei die Umsetzung der Unternehmensstrategie aber eine Herausforderung gewesen. Der Weg zu einer höheren Profitabilität sei zudem steinig und erfordere erhebliche Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 16:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.