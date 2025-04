FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 81 Euro belassen. Für 2025 rechne er mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) leicht unter dem Niveau des Vorjahres und liege damit unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das größte Aufwärtspotenzial sieht er in der Entwicklung des Polysilizium-Geschäfts, nachdem dieser Markt für Solaranwendungen aufgrund der US-Zölle und chinesischer Überkapazitäten eingebrochen sei./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 13:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 14:23 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.