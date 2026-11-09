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09.11.2026 11:02:24
$2 Billion Wasn’t Enough to Save Weil Gotshal
Among the reasons that the 95-year-old law firm fell apart was a failure to adapt to the eat-or-be-eaten ethos of Big Law.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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