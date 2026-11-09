ATX startet fester, DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich.

So eröffnete dermit einem Zuwachse.

Die Finanzmärkte seien weiterhin in der Neubewertung der Situation, nachdem die Zwischenwahlen mit einem erheblichen Machtverlust von US-Präsident Donald Trump und der Republikaner, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Bundesstaaten, einhergegangen seien, schreiben die Analysten von Helaba. "Vor allem die Sorge wegen der Perspektiven und der zu hohen Bewertungen der Tech-Branche hat gegen Ende der Woche dominiert." Hoffnungen auf eine Friedenslösung am Persischen Golf, die zu niedrigeren Energiepreisen beitragen würde, seien nur kurzfristige, positive Treiber gewesen, hieß es weiter. Von Panik an den asiatischen Börsen sei zum Ende der Woche zu lesen gewesen. Diese erholten sich am Montag allerdings wieder größtenteils.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag wenig bewegt.

So startete der DAX kaum verändert (-0,02 Prozent) bei 25.815,30 Punkte.

Der "blaue Tsunami" - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress . erwischte vergangene Woche auch den DAX. Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich kurzfristig amortisieren, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu.

"Dank seiner niedrigen Tech-Quote ist der DAX bisher vergleichsweise gut durch diese schwierige Phase gekommen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Positiv für den DAX sei zudem, dass die Positionierung kurz vor dem Wochenende deutlich vorsichtiger geworden sei. Er verwies auf immense Absicherungsgeschäfte am Freitag - mit den höchsten Volumina seit dem Zoll-Crash im April 2025. "Abgesicherte Anleger müssen ihre Aktien in einem fallenden Markt nicht zu jedem Preis auf den Markt werfen", erklärte Altmann. Das mache einen schnellen Rutsch unwahrscheinlicher.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag uneins.

Nach dem gestrigen kräftigen Einbruch startete der Dow Jones am Freitag mit einem Minus. Er bewegte sich anschließend jedoch nahe der Nulllinie, fiel letztlich aber wieder 0,46 Prozent auf 51.286,21 Punkte zurück.

Der technologielastige NASDAQ Composite, der sogar noch stärker eingebrochen war, präsentierte sich dagegen schon anfänglich höher. Er verweilte auch weiterhin auf grünem Terrain und verabschiedete sich 1,09 Prozent im Plus bei 24.579,42 Zählern.

Der offizielle Arbeitsmarktbericht hat von einem unerwartet starken Stellenaufbau im Oktober gezeugt. Die gute Beschäftigungslage dürfte der US-Notenbank indessen weitere Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember liefern.

Die Technologie-Börse konnte am Freitag einen kleinen Teil ihrer heftigen Kursverluste vom Vortag wettmachen. Experten wollten diesen Kursrutsch nicht überbewerten. "Wir gehen davon aus, dass der KI-Investitionszyklus weiterhin intakt ist, das Gewinnwachstum der Unternehmen stabil bleibt und ein positives globales Konjunkturumfeld die Aktienmärkte stützen dürfte", sagte Mark Haefele, Chefanlagestratege beim Vermögensverwalter UBS Global Wealth Management. Auch wenn es nach den Ergebnissen der Parlamentswahlen in den USA zu einer Phase der Marktverunsicherung kommen könnte, glaube er nicht, dass die Fundamentaldaten einen anhaltenden Abschwung an den Börsen rechtfertigen. Seit dem Erdrutschsieg der US-Demokraten bei den Kongresswahlen am Dienstag sind die Finanzmärkte nervös. Denn die Demokraten stehen den Chancen von KI skeptischer gegenüber als die Republikaner, die sich traditionell für den Abbau staatlicher Vorgaben starkmachen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost können sich am Montag etwas erholen.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:52 Uhr) einen Gewinn von 2,33 Prozent bei 58.772,18 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,39 Prozent auf 3.663,31 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zieht unterdessen um 0,10 Prozent auf 24.506,24 Einheiten an.

Nach dem Ausverkauf der technologielastigen Aktienmärkte in Südkorea, Japan und Taiwan am vergangenen Freitag setzte sich dort die Erholung zunächst fort, die bereits zum Wochenschluss im späten Verlauf eingesetzt hatte - wenngleich die Börsen noch immer heftig unter die Räder gekommen waren. Allerdings hielt der südkoreanische KOSPI seine temporären Aufschläge nicht. Gestützt wurde die Erholung von der Wall Street, die zum Wochenschluss ebenfalls zugelegt hatte. Händler sprachen mit Blick auf die Freitagsverluste im Technologiebereich von einer übertriebenen Marktreaktion, die nun zum Teil korrigiert worden sei. Andere charakterisierten die Aufschläge zum Wochenstart lediglich als rein technische Gegenbewegung.

Denn Schlagzeilen über NVIDIA verstärkten eher den Argwohn gegenüber dem KI-Boom. CEO Jensen Huang steht im Fokus einer Untersuchung durch den Board, die nach Einschätzung von Analysten von Yorkville Ives mindestens mehrere parlamentarische Untersuchungen nach sich ziehen dürfte. Die entscheidende Frage für Anleger sei, ob Huang CEO bleiben werde. Es bestehe eindeutig das Risiko, dass er je nach Ausgang der Untersuchung des Boards abgesetzt werden könnte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX