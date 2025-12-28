28.12.2025 19:20:08

$92 Million Bet: Why This Fund Made CyberArk a 12% Portfolio Position Amid a Booming Stock Rally

São Paulo-based Absolute Gestao de Investimentos Ltda. initiated a new position in CyberArk Software Ltd. (NASDAQ:CYBR), adding $92.23 million in the third quarter, according to a November 13 SEC filing.According to an SEC filing dated November 13, Absolute Gestao de Investimentos disclosed a new stake in CyberArk Software Ltd. (NASDAQ:CYBR), purchasing 190,897 shares. The position was valued at $92.23 million at the end of the third quarter, representing a significant allocation within the fund’s $769.14 million in reportable U.S. equity assets.The new position represented 11.99% of 13F reportable assets at quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
