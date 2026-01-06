ATX und DAX kommen kaum vom Fleck -- Asiens Börsen im Plus

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt tritt am Dienstag auf die Bremse.

Der ATX notierte im frühen Handel 0,08 Prozent fester bei 5.399,26 Punkten und pendelt auch anschließend um die Nulllinie.

Nach einer elftägigen Gewinnserie kommt der ATX zunächst nicht vom Fleck. Im europäischen Umfeld überwogen vorbörslich hingegen leicht positive Vorzeichen.

Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Frankreich. Daneben bleiben auch die Entwicklungen rund um den US-Angriff auf Venezuela im Fokus, wenngleich diese am Vortag bereits kaum belastend wirkten.

Auf Unternehmensebene blieb die Nachrichtenlage abgesehen von Analystenkommentaren überschaubar.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 24.904,68 Stellen, rutscht anschließend aber knapp ins Minus.

Der DAX setzt seine Rekordrally am Dienstag zunächst nicht fort. Dabei würden ihm 24.873 Zähler reichen, um die Bestmarke zu überbieten, die er am Vortag nach drei Monaten Rekordpause aufgestellt hatte. "Der DAX beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Im Tagesverlauf stehen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blick.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als wichtiger Kurstreiber für den DAX. Im Tagesverlauf stehen nun unter anderem Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blickfeld.

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen nicht. Am US-Aktienmarkt war es dem Leitindex Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu übertreffen. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag mit steigenden Kursen.

Der Dow Jones gewann zum Sitzungsstart leicht hinzu und stieg anschließend weiter. Bei 49.209,95 Punkten erreichte er ein neues Rekordhoch, bevor er die Sitzung 1,23 Prozent im Plus bei 48.977,18 Zählern beendete.

Der NASDAQ Composite eröffnete den Handelstag deutlich stärker und hielt sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er notierte letztlich 0,69 Prozent höher bei 23.395,82 Punkten.

Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres setzten Investoren an den US-Aktienmärkten auf Ölwerte. Am Montag profitierten die Aktien der Öl - und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft.

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgte an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.

ASIEN

Am Dienstag legen Asiens Börsen zu.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zwischenzeitlich 1,32 Prozent im Plus bei 52.518,08 Punkten.

Der Shanghai Composite steigt derweil 1,45 Prozent auf 4.081,85 Zähler.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng gewinnt zeitweise 1,59 Prozent auf 26.766,91 Stellen.

Nach der technologiegetriebenen Rally an den Börsen in Tokio und Seoul am Montag, geht es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien in er Breite weiter nach oben.

In der gesamten Region führten wieder Aktien von Technologie-, insbesondere Chipunternehmen mit der weiter gespielten KI-Fantasie die Gewinnerlisten an. Die Märkte setzten weiter auf eine steigende Nachfrage nach KI, insbesondere aus Rechenzentren, hieß es. Dazu komme Angebotsknappheit, was für Preissetzungsmacht der Chipanbieter spreche und entsprechend die Gewinnerwartungen ankurbele. Dazu passend stellte das KI-Flagschiff NVIDIA auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas eine neue KI-Chipgeneration vor und enthüllte Details zu Spezifikationen und Fähigkeiten der neuen Chips wegen der Dynamik des KI-Geschäfts früher als üblich.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX