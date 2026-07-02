Bird Aktie
WKN DE: BIRD01 / ISIN: NET000BIRD01
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02.07.2026 06:00:22
‘Let it rip’: how US egg producers gamed prices while blaming bird flu
Evidence amassed by prosecutors shows executives privately colluded to keep prices aloft while shifting focus for causeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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