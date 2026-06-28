Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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28.06.2026 20:07:41
‘Supergirl’ Falters at the Box Office, Testing DC Studios’ Reboot
Overall, ticket sales for the weekend were up 21 percent from last year. But the expensive “Supergirl” debuted as a disappointing second, with an estimated $38 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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