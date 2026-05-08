Roo a Aktie
WKN DE: A2QFVS / ISIN: US77664L1089
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08.05.2026 08:40:00
„Dirty Frag“: Linux-Lücken verschaffen root-Rechte
Weitere Lücken mit dem Namen „Dirty Frag“ ermöglichen die Rechteausweitung. Betroffen sind wohl alle Distributionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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