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Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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14.04.2026 14:46:00

„Irreführende Praxis“: Google bestraft „Back-Button-Hijacking“ als Spam

Google geht künftig gegen Webseiten vor, die den Zurück-Button des Browsers manipulieren. Ab Mitte Juni drohen Betreibern manuelle Spam-Maßnahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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