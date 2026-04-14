Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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14.04.2026 14:46:00
„Irreführende Praxis“: Google bestraft „Back-Button-Hijacking“ als Spam
Google geht künftig gegen Webseiten vor, die den Zurück-Button des Browsers manipulieren. Ab Mitte Juni drohen Betreibern manuelle Spam-Maßnahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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