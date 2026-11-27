AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt notierte am Donnerstag deutlich stärker.

Derhatte mit einem Gewinn eröffnet und baute diesen anschließend noch aus. Letztlich schloss er 1,27 Prozent stärker bei 6.105,56 Punkten.

Im Fahrwasser der späten Erholung der US-Technologiewerte hat die Wiener Börse am Donnerstag einen Teil der jüngsten Verluste wettgemacht. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex seinen neunten Minustag in zehn Sitzungen verbucht und dabei erst knapp über der runden Marke von 6.000 Punkten Halt gemacht.

Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls deutlich erholt. Am Vorabend hatte der technologielastige US-Index NASDAQ Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.

Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, verlief auch die Sitzung hierzulande impulsarmer als zuletzt. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erzielte am Donnerstag kräftige Aufschläge.

Derhatte die Sitzung markant höher gestartet und rückte im Anschluss sogar noch stärker ins Plus vor. Schlussendlich stand ein Gewinn von 2,08 Prozent bei 25.215,52 Punkten an der Kurstafel.

Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli hat sich der deutsche Leitindex am Donnerstag erholt. Getrieben wurde er von der Kehrtwende, die US-Techwerte tags zuvor im Handelsverlauf geschafft hatten. Diese inspirierte auch den Technologiesektor in Europa. Erholung war auch das Motto bei Rohstoffwerten und Autoaktien.

Die jüngste Gegenbewegung des DAX zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - erwies sich jedoch als Strohfeuer, dem ein neuer Verkaufsdruck folgte. Auch an der US-Börse NASDAQ war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht, doch kurz vor seinem jüngsten Tief seit April übernahmen Schnäppchenkäufer das Ruder von den Pessimisten. An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr "Thanksgiving" und handeln nicht.

WALL STREET

An den US-Börsen ruht am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags der US-Aktienhandel.

Zuletzt war der Dow Jones am Mittwoch mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 50.182,95 Punkten in den Feierabend gegangen. Der technologielastige NASDAQ Composite war 0,62 Prozent leichter bei 23.585,80 Punkten aus dem Mittwochshandel gegangen.

Am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Freitag mit kräftigen Gewinnen.

In Tokio steigt derzeitweise um 1,93 Prozent auf 58.609,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt daneben der Shanghai Composite kräftige 3,2 Prozent auf 3.588,13 Punkte.

Deutlich aufwärts ging es auch in Hongkong, wo der2,14 Prozent höher bei 22.702,94 Punkten notiert.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag auf breiter Front auf Erholungskurs. Sie folgen laut Marktteilnehmern den Futures auf die US-Aktienindizes, die auf eine sehr feste Eröffnung an der Wall Street hindeuten, wenn dort später am Tag der Handel nach der Thanksgiving-Feiertagspause am Donnerstag wieder aufgenommen wird. Die Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stabilisiere sich weiter, heißt es dazu. Die Unsicherheit über Umfang und Rentabilität der KI-Investitionen schwele gleichwohl weiter. Angeführt wird die Aufwärtsbewegung denn auch von Chipaktien. Marktteilnehmer sprechen außerdem von nachlassenden Sorgen über die US-Handelspolitik.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX