06.03.2026 01:21:00

1 Cryptocurrency Set to Rebound in 2026

Like most cryptocurrencies, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been in a slump to start 2026. Over the first two months of the year, it lost 25%, continuing a downturn that began last October.Although this hasn't been fun for investors, several firms predict that Bitcoin could bounce back over the rest of the year. Analysts from JPMorgan Chase, in particular, have struck an optimistic tone based on expectations of increased institutional inflows.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
