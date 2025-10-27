Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
27.10.2025 12:06:00
1 Incredible Reason to Buy Palantir (PLTR) Stock in November
Since bottoming out in late 2022, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock has risen by a remarkable 2,700%. And with a run like that behind it, new investors might naturally wonder if the stock is still a good buy or if it has gotten too pricey. The answer to that question for any specific investor will depend in part on their time horizon.As of Friday, Palantir was trading at a price-to-earnings ratio of around 612 and a price-to-sales ratio of about 135. Compare that to the tech-heavy Nasdaq-100, which was trading recently at a P/E of about 33, and it's clear that Palantir is carrying a hefty premium.Given those high valuations, a shift in market sentiment could send this artificial intelligence (AI) stock tumbling in the near term, so it might not be the best buy if you're looking for quick gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Palantir: Michael Steinberger über CEO Alex Karp und das Missbrauchspotenzial der Software (Spiegel Online)
|
22.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.10.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
20.10.25
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Palantir legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Palantirmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|Palantir
|164,22
|0,74%