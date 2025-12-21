Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
21.12.2025 13:00:00
1 Quantum Computing Stock to Buy Hand Over Fist in December
The market is currently pivoting toward a risk-off approach to artificial intelligence (AI) and stocks in adjacent tech areas such as quantum computing. As a result, many quantum computing pure plays have sold off. However, that hasn't affected my top quantum computing stock pick for December: Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)While the tech giant doesn't have the upside potential of the smaller quantum computing players, it is far steadier. Furthermore, it has resources that its competitors can only dream of.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
