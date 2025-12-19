ATX & DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenende mit leichten Abgaben erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt soll am Freitag zu Verlusten tendieren.

Der ATX dürfte schwächeln.

Europas Börsen dürften mit kleinen Abgaben in den Handel am Freitag starten. Nach der Vortagesrally dank erhöhter Wachstumsprognosen der EZB, vor allem aber infolge günstiger Preisdaten aus den USA, dürfte es an den Aktienmärkten zunächst mit den Kursen etwas nach unten gehen. Die US-Verbraucherpreise stiegen im November gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent und im Kern um 2,6 Prozent und blieben damit weit unter der Erwartung von 3,1 bzw 3,0 Prozent. Die Börsen feierten die Daten, und das obgleich Ökonomen warnen, dass die Daten wegen des US-Regierungs-Shutdown verzerrt worden seien. Derweil hat die Bank of Japan erwartungsgemäss die Leitzinsen auf 0,75 von zuvor 0,50 Prozent erhöht. Der Ausblick wird als eher falkenhaft beschrieben. Die "hawkishe" Botschaft des Gremiums deute darauf hin, dass der Straffungszyklus noch weiterlaufen werde, so Capital Economics. Das Gremium habe darauf hingewiesen, dass die Unternehmensgewinne voraussichtlich insgesamt auf hohem Niveau bleiben werden, trotz zollbezogener Massnahmen. Dies stelle eine Tonänderung gegenüber Oktober dar.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird am Freitag mit Verlusten gerechnet.

Der DAX wird auf rotem Terrain erwartet.

Nach der Erholung vom Vortag dürfte es am Freitag für den DAX wieder etwas bergab gehen. Durch den schwächeren Start droht die Wochenbilanz des DAX auch wieder moderat negativ zu werden. Im Dezember steht der Leitindex aber mit mehr als einem Prozent im Plus und in der Jahresbilanz mit mehr als 21 Prozent. Im Handelsverlauf könnte es am Freitag noch einmal spannend werden. "Es ist der grö?te und wichtigste Optionsverfall des Jahres", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick darauf, dass Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen. Den Dreh- und Angelpunkt sieht er bei der Marke von 24.000 Punkten, die zuletzt zeitweise unterschritten wurde. Inflationsdaten aus den USA hatten dem Dax am Vortag den notwendigen Schub gegeben, um wieder etwas Puffer zu dieser psychologischen Marke aufzubauen.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag höher.

Der Dow Jones stieg bereits anfänglich und gewann auch anschließend. Er verabschiedete sich 0,14 Prozent stärker bei 47.951,85 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete deutlich höher und verblieb auch im weiteren Verlauf im Plus. Sein Schlussstand: 23.006,36 Punkte (+1,38 Prozent).

Nach dem jüngsten Kursrücksetzer kam es an den US-Börsen am Donnerstag zu einer Stabilisierung. Gestützt durch positive Nachrichten des Chipherstellers Micron konnte sich die Stimmung besonders für Technologiewerte aus dem KI-Kosmos wieder aufhellen. Diese hatten in den vergangenen Tagen unter wieder aufgeflammten Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen gelitten. Auch die vorbörslich veröffentlichten Inflationsdaten lieferten Rückenwind.

Mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent hatte sich die Teuerung in den USA im November merklich abgekühlt. Damit seien die durchschnittlichen Markterwartungen klar unterschritten worden, schrieb Ralf Umlauf von der Helaba. "Weiterhin ist zwar die Zielverfehlung deutlich und auch die Kernpreise weisen eine Jahresrate klar oberhalb des Fed-Ziels auf. Gleichwohl werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed im kommenden Jahr wohl eher noch unterstützt."

Die zuvor am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten hatten wegen widersprüchlicher Signale die Hoffnung der Anleger auf schnelle weitere Zinssenkungen noch gedämpft. Daher lag das Augenmerk der Anleger nun besonders auf den Inflationsdaten, die neben dem Arbeitsmarkt als die wichtigsten Orientierungspunkte zur Einschätzung der weiteren US-Geldpolitik gelten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Freitag Gewinne.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,03 Prozent auf 49.507,21 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt 0,4 Prozent auf 3.891,74 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,74 Prozent auf 25.686,69 Punkte nach oben geht MEZ: 08:00).

Freundlich geht es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien zu. Dazu tragen gute Vorgaben der Wall Street bei, während zugleich die Zinserhöhung der japanischen Notenbank wie erwartet gekommen und ausgefallen ist und deswegen kaum belastet. Sie erhöhte - wie schon seit geraumer Zeit avisiert - den Leitzins von 0,50 auf 0,75 Prozent.

Marktteilnehmer berichten von einer Erholung der Technologiewerte, die im Wochenverlauf unter Druck gestanden hätten. Dazu seien deren US-Pendants am Vortag gesucht gewesen, auch nachdem schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank am Leben gehalten hätten.

