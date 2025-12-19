Holzpreis

557,00
USD
0,00
-1,42 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Geändert am: 19.12.2025 08:03:57

ATX & DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenende mit leichten Abgaben erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt soll am Freitag zu Verlusten tendieren.

Der ATX dürfte schwächeln.

Europas Börsen dürften mit kleinen Abgaben in den Handel am Freitag starten. Nach der Vortagesrally dank erhöhter Wachstumsprognosen der EZB, vor allem aber infolge günstiger Preisdaten aus den USA, dürfte es an den Aktienmärkten zunächst mit den Kursen etwas nach unten gehen. Die US-Verbraucherpreise stiegen im November gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent und im Kern um 2,6 Prozent und blieben damit weit unter der Erwartung von 3,1 bzw 3,0 Prozent. Die Börsen feierten die Daten, und das obgleich Ökonomen warnen, dass die Daten wegen des US-Regierungs-Shutdown verzerrt worden seien. Derweil hat die Bank of Japan erwartungsgemäss die Leitzinsen auf 0,75 von zuvor 0,50 Prozent erhöht. Der Ausblick wird als eher falkenhaft beschrieben. Die "hawkishe" Botschaft des Gremiums deute darauf hin, dass der Straffungszyklus noch weiterlaufen werde, so Capital Economics. Das Gremium habe darauf hingewiesen, dass die Unternehmensgewinne voraussichtlich insgesamt auf hohem Niveau bleiben werden, trotz zollbezogener Massnahmen. Dies stelle eine Tonänderung gegenüber Oktober dar.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird am Freitag mit Verlusten gerechnet.

Der DAX wird auf rotem Terrain erwartet.

Nach der Erholung vom Vortag dürfte es am Freitag für den DAX wieder etwas bergab gehen. Durch den schwächeren Start droht die Wochenbilanz des DAX auch wieder moderat negativ zu werden. Im Dezember steht der Leitindex aber mit mehr als einem Prozent im Plus und in der Jahresbilanz mit mehr als 21 Prozent. Im Handelsverlauf könnte es am Freitag noch einmal spannend werden. "Es ist der grö?te und wichtigste Optionsverfall des Jahres", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick darauf, dass Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen. Den Dreh- und Angelpunkt sieht er bei der Marke von 24.000 Punkten, die zuletzt zeitweise unterschritten wurde. Inflationsdaten aus den USA hatten dem Dax am Vortag den notwendigen Schub gegeben, um wieder etwas Puffer zu dieser psychologischen Marke aufzubauen.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag höher.

Der Dow Jones stieg bereits anfänglich und gewann auch anschließend. Er verabschiedete sich 0,14 Prozent stärker bei 47.951,85 Punkten.
Der NASDAQ Composite startete deutlich höher und verblieb auch im weiteren Verlauf im Plus. Sein Schlussstand: 23.006,36 Punkte (+1,38 Prozent).

Nach dem jüngsten Kursrücksetzer kam es an den US-Börsen am Donnerstag zu einer Stabilisierung. Gestützt durch positive Nachrichten des Chipherstellers Micron konnte sich die Stimmung besonders für Technologiewerte aus dem KI-Kosmos wieder aufhellen. Diese hatten in den vergangenen Tagen unter wieder aufgeflammten Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen gelitten. Auch die vorbörslich veröffentlichten Inflationsdaten lieferten Rückenwind.
Mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent hatte sich die Teuerung in den USA im November merklich abgekühlt. Damit seien die durchschnittlichen Markterwartungen klar unterschritten worden, schrieb Ralf Umlauf von der Helaba. "Weiterhin ist zwar die Zielverfehlung deutlich und auch die Kernpreise weisen eine Jahresrate klar oberhalb des Fed-Ziels auf. Gleichwohl werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed im kommenden Jahr wohl eher noch unterstützt."

Die zuvor am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten hatten wegen widersprüchlicher Signale die Hoffnung der Anleger auf schnelle weitere Zinssenkungen noch gedämpft. Daher lag das Augenmerk der Anleger nun besonders auf den Inflationsdaten, die neben dem Arbeitsmarkt als die wichtigsten Orientierungspunkte zur Einschätzung der weiteren US-Geldpolitik gelten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Freitag Gewinne.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,03 Prozent auf 49.507,21 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt 0,4 Prozent auf 3.891,74 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,74 Prozent auf 25.686,69 Punkte nach oben geht MEZ: 08:00).

Freundlich geht es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien zu. Dazu tragen gute Vorgaben der Wall Street bei, während zugleich die Zinserhöhung der japanischen Notenbank wie erwartet gekommen und ausgefallen ist und deswegen kaum belastet. Sie erhöhte - wie schon seit geraumer Zeit avisiert - den Leitzins von 0,50 auf 0,75 Prozent.

Marktteilnehmer berichten von einer Erholung der Technologiewerte, die im Wochenverlauf unter Druck gestanden hätten. Dazu seien deren US-Pendants am Vortag gesucht gewesen, auch nachdem schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank am Leben gehalten hätten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
19.12.25 Anonymous Intelligence Company Registered Shs / Hauptversammlung
19.12.25 Apollo Global Capital, Inc Registered Shs / Hauptversammlung
19.12.25 Arctic Hunter Energy Inc Registered Shs / Hauptversammlung
19.12.25 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD Registered Shs / Hauptversammlung
19.12.25 Avanti Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen
19.12.25 AVI Global Trust PLC Shs GBP / Hauptversammlung
19.12.25 BCM Resources CorporationShs / Quartalszahlen
19.12.25 Belmont Resources Inc Registered Shs / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
19.12.25 Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
19.12.25 Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
19.12.25 Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
19.12.25 Geschäftsaussichten
19.12.25 Geschäftsvertrauen
19.12.25 Gfk Verbrauchervertrauen
19.12.25 Consumer Confidence
19.12.25 Kredite an den privaten Sektor (Monat)
19.12.25 Kredite an den privaten Sektor (Jahr)
19.12.25 Kreditkartenausgaben (YoY)
19.12.25 Geldpolitische Erklärung der BoJ
19.12.25 Zinsentscheidung der BoJ
19.12.25 Consumer Confidence Adj
19.12.25 BoJ Pressekonferenz
19.12.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
19.12.25 Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors
19.12.25 Konsumklima
19.12.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
19.12.25 Gfk Verbrauchervertrauen
19.12.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
19.12.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze ( Monat )
19.12.25 Bruttolöhne (im Jahresvergleich)
19.12.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
19.12.25 Auslandsankünfte
19.12.25 Verbrauchervertrauen ( Monat )
19.12.25 Arbeitslosenquote
19.12.25 Leistungsbilanz n.s.a
19.12.25 Konsumklima
19.12.25 Leistungsbilanz s.a
19.12.25 Konjunkturoptimismus
19.12.25 Änderung der Arbeitslosen
19.12.25 Angemeldete Arbeitslosigkeit
19.12.25 Rede von Kocher der EZB
19.12.25 Leistungsbilanz EUR
19.12.25 Industrieumsatz s.a. ( Monat )
19.12.25 Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
19.12.25 Zinsentscheidung
19.12.25 Rede von Sleijpen der EZB
19.12.25 Leistungsbilanz
19.12.25 Deutschlands Bundesbank Monatsbericht
19.12.25 Devisenreserven, USD
19.12.25 Privatausgaben ( Quartal )
19.12.25 BoE vierteljährliches Bulletin
19.12.25 Privatausgaben (im Jahresvergleich)
19.12.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
19.12.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
19.12.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
19.12.25 Leistungsbilanz
19.12.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
19.12.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
19.12.25 Neuer Immobilienpreisindex (Monat)
19.12.25 Preisindex für neue Immobilien (Jahr)
19.12.25 Leitindikator
19.12.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
19.12.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
19.12.25 Privatausgaben
19.12.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
19.12.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
19.12.25 Verkäufe bestehender Häuser ( Monat )
19.12.25 Verkäufe bestehender Häuser (Monat)
19.12.25 Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
19.12.25 Persönliches Einkommen (Monat)
19.12.25 Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen
19.12.25 Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
19.12.25 Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
19.12.25 Consumer Confidence
19.12.25 EZB-Mitglied Lane spricht
19.12.25 Zinssatzentscheidung
19.12.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
19.12.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
19.12.25 CFTC Oil NC Net Positions
19.12.25 CFTC AUD NC Net Positions
19.12.25 CFTC EUR NC Net Positions
19.12.25 CFTC Gold NC Net Positions
19.12.25 CFTC GBP NC Net Positions
19.12.25 CFTC S&P 500 NC Net Positions
19.12.25 CFTC JPY NC Net Positions

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 918,75 23,13 0,80
Baumwolle 0,64 0,20
Bleipreis 1 912,65 -1,00 -0,05
Dieselpreis Benzin 1,58 -0,01 -0,32
EEX Strompreis Phelix DE 88,70 -0,05 -0,06
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,88 -0,03 -0,67
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 324,62 -8,02 -0,19
Haferpreis 2,99 0,02 0,59
Heizölpreis 56,27 -
Holzpreis 557,00 -8,00 -1,42
Kaffeepreis 3,45 -0,06 -1,83
Kakaopreis 4 337,00 -20,00 -0,46
Kohlepreis 98,00 1,60 1,66
Kupferpreis 11 705,00 -14,85 -0,13
Lebendrindpreis 2,28 -0,02 -0,81
Mageres Schwein Preis 0,84 0,01 1,36
Maispreis 4,44 -0,01 -0,17
Mastrindpreis 3,40 -0,01 -0,37
Milchpreis 15,79 -
Naphthapreis (European) 502,29 0,51 0,10
Nickelpreis 14 334,00 65,00 0,46
Orangensaftpreis 1,78 0,08 4,92
Palladiumpreis 1 700,50 0,50 0,03
Palmölpreis 3 958,00 9,00 0,23
Platinpreis 1 933,00 11,00 0,57
Rapspreis 461,00 -6,00 -1,28
Reispreis 9,64 0,06 0,63
Silberpreis 65,77 0,26 0,40
Sojabohnenmehlpreis 297,40 -1,00 -0,34
Sojabohnenpreis 10,50 -0,03 -0,26
Sojabohnenölpreis 0,48 -
Super Benzin 1,63 0,00 -0,06
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 186,13 0,13 0,07
Zinkpreis 3 036,00 2,60 0,09
Zinnpreis 42 948,50 822,50 1,95
Zuckerpreis 0,14 -1,90
Ölpreis (Brent) 59,67 -0,04 -0,07
Ölpreis (WTI) 55,85 -0,30 -0,53

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 199,50 1,00%
Dow Jones 47 951,85 0,14%
NASDAQ Comp. 23 006,36 1,38%
S&P 500 6 774,76 0,79%
NIKKEI 225 49 507,21 1,03%
Hang Seng 25 498,13 0,12%
ATX 5 190,20 0,24%
Shanghai Composite 3 876,37 0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenende mit leichten Abgaben erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen