Kaufempfehlungen KW 51 20.12.2025 03:13:14

Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Warren Buffett schon früh an der Börse aktiv: Ruhestandsaktien der eigenen Lehrer leerverkauft
Drei lehrreiche Ratschläge, die Warren Buffett seinen Lunch-Gästen mitgegeben hat
Der Werdegang des Startinvestors Warren Buffett - So erlangte er seinen Reichtum

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com,LiliGraphie / Shutterstock.com,Konstantin Ivshin / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:19 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    03:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
    14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50

    Börse aktuell - Live Ticker

    US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
    Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen