Entertainment Holdings Aktie
ISIN: US29385H1068
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23.09.2026 17:17:00
1 Reason AMC Entertainment Stock Is Worth a Second Look Right Now
You're not the first to dismiss AMC Entertainment (NYSE: AMC) as an investment. The country's largest movie theater operator has one of the market's ugliest long-term charts. The shares are down 99.3% over the last five years.
If you're a fan of Hollywood endings, check this out: AMC stock has soared 90% this year. Yes, the chart was a lot uglier earlier this year.
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