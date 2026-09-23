Entertainment Holdings Aktie

Entertainment Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US29385H1068

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23.09.2026 17:17:00

1 Reason AMC Entertainment Stock Is Worth a Second Look Right Now

You're not the first to dismiss AMC Entertainment (NYSE: AMC) as an investment. The country's largest movie theater operator has one of the market's ugliest long-term charts. The shares are down 99.3% over the last five years.

If you're a fan of Hollywood endings, check this out: AMC stock has soared 90% this year. Yes, the chart was a lot uglier earlier this year.

Image source: Getty Images.

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