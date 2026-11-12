ATX leichter -- DAX setzt Erholung mit neuem Rekordhoch fort -- Asiens Börsen schwächer

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas schwächer.

Derbewegte sich im frühen Handel rund 0,5 Prozent tiefer und zeigt sich auch aktuell etwas leichter.

Das europäische Umfeld zeigte sich dagegen mit einer freundlichen Tendenz, wobei der deutsche DAX, der Schweizer SMI und der marktbreite Stoxx Europe 600 Rekordstände markierten. Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran und damit verbunden sinkende Ölpreise sind zusammen mit dem jüngst wieder erstarkten Technologiesektor angesichts etwas nachlassender Furcht vor einer zu strengen Regulierung des KI-Bereichs die wichtigsten Gründe für die aktuell gute Stimmung an den Börsen, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von NVIDIA-Chef Jensen Huang wieder unter Druck geraten könnte. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."

Datenseitig deutet sich ein weiterer ruhiger Handelstag an, am Nachmittag stehen in den USA lediglich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Daten vom Häusermarkt an. Für Impulse könnten dagegen mehrere Äußerungen aus der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgen.

In Wien liegt der Fokus auf einer Reihe von Unternehmensveröffentlichungen. So haben unter anderem STRABAG, Wienerberger, die Österreichische Post und Polytec Zahlen vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Der DAX setzt am Donnerstag seine jüngste Klettertour mit einem Rekordhoch fort.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,93 Prozent höher bei 26.910,57 Punkten. Damit hat der Leitindex seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26'692 Punkten übertroffen. Anschließend weitet er seine Gewinne noch etwas aus und nähert sich dabei der runden 27.000-Punkte-Marke.

Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran und damit verbunden sinkende Ölpreise sind die wichtigsten Gründe für die aktuell gute Stimmung an den Börsen. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft." Gute Quartalsergebnisse am letzten Tag der Berichtssaison unterstützen die Kurse ebenso.

Gegen die positive Tendenz trübte sich die Stimmung des Technologiesektors nach den jüngsten ermutigenden Signalen wieder ein. Grund dafür sind Medienberichte über eine mögliche Ablösung von NVIDIA-Chef Jensen Huang nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Der Verwaltungsrat des Halbleiterkonzerns schaltete sich zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen berichteten.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Mittwoch nach oben.

Der Dow Jones legte 0,48 Prozent auf 52.484,82 Punkte zu.

Der technologielastige NASDAQ Composite gewann 1,60 Prozent auf 25.466,19 Zähler.

Die Wall Street schloss am Mittwoch auf grünem Terrain. Zuversicht schürte insbesondere der Cloud-Infrastrukturanbieter CoreWeave mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Das unterstreiche die andauernd hohe Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz, betonen Marktteilnehmer. Das Unternehmen rechnet mit Umsätzen über den bisherigen Markterwartungen. Dazu fiel der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Die Zahlen hellen auch deswegen die Stimmung auf, weil CoreWeave wegen seiner hohen Verschuldung von rund 50 Milliarden US-Dollar zuletzt vor dem Hintergrund gestiegener US-Marktzinsen unter Druck gestanden hatte.

Die positive Stimmung wurde zwar von am Vortag deutlich gestiegenen Anleiherenditen gebremst als Folge einer unerwartet hoch ausgefallenen US-Inflation im Oktober, begleitet von falkenhaften Kommentaren von US-Notenbankern. Allerdings wurde am Berichtstag am US-Anleihemarkt wegen des Feiertags Veterans Day nicht gehandelt. Die US-Zehnjahresrendite war am Dienstag erstmals seit rund zehn Tagen wieder über die Marke von 5,0 Prozent gestiegen. Die Ökonomen von Goldman Sachs haben nun eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im März 2027 in ihre Prognose aufgenommen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Donnerstag im späten Geschäft überwiegend mit Abgaben.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,89 Prozent auf 60'701,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,65 Prozent tiefer bei 3'656,60 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gibt 1,13 Prozent auf 24'040,00 Indexpunkte nach.

Den durch den überraschend optimistischen Ausblick des Rechenzentrenbetreibers CoreWeave versprühten KI-Optimismus an der Wall Street hatten die lokalen Börsen bereits am Vortag gefeiert. Anleger beschäftigen sich stattdessen mit Blick auf den Technologiesektor mit dem Schicksal NVIDIA-CEO Jensen Huang. Diesem droht laut Wall Street Journal der Rausschmiss, nachdem er sich mit einer mutmasslich chinesischen Agentin eingelassen hatte. Eine Absetzung von Huang könnte NVIDIA ohne einen klaren Nachfolgeplan ins Chaos stürzen. Die Nachricht macht sich im gesamten KI-Sektor der USA bemerkbar - die Sektortitel gaben nachbörslich nach, NVIDIA stürzten um 8,6 Prozent ab.

"Ein glaubwürdiger Nachfolger und ein klarer Übergangsplan könnten dazu beitragen, die Aktien zu stabilisieren", sagt Chefanlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Welche Auswirkungen ein Führungswechsel bei der US-KI-Ikone auf asiatische Sektorunternehmen haben wird ist unklar, aber Händler sprechen von einem weiteren Verunsicherungsfaktor.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX