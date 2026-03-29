Biotech Holdings LtdShs Aktie

Biotech Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.03.2026 06:30:00

1 Reason This Biotech Stock Could Triple Before Year-End

When you think of GLP-1s and investing, the two large pharmaceutical companies benefiting most from this trend may first come to mind. First, there's Novo Nordisk, the first to bring GLP-1 weight loss drugs to market, with Ozempic and Wegovy. Second, there's Eli Lilly, beating Novo Nordisk at its own game, with its Zepbound GLP-1 treatment.Several other big pharma companies, like Pfizer, have their own injectable and oral-based GLP-1 candidates. The market incumbents are also working on orally administered candidates. But what if a lesser-known candidate, from a smaller biotech company, ultimately gives both Novo Nordisk and Lilly a run for their money?Let's take a closer look at Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX), a dark horse contender among GLP-1 stocks, and why this factor could be the stock's key to a threefold surge.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Biotech Holdings LtdShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen