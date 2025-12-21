Norman Broadbent Aktie

Norman Broadbent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C0DC / ISIN: GB00B3VF4Y66

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.12.2025 05:00:00

10 S-Reits garner over S$1 billion in total retail net inflows in 2025

Including dividends, total returns for the STI and S-Reits reached 26.7% and 14.4%, respectivelyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Norman Broadbent PLCmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.