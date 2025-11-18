Luckin Coffee Aktie
WKN DE: A2PJ6S / ISIN: US54951L1098
|
18.11.2025 14:44:22
144: Filed by "insiders" prior intended sale of restricted stock.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Luckin Coffeemehr Nachrichten
|
29.07.25
|Ausblick: Luckin Coffee legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)