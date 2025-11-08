NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
08.11.2025 16:45:00
2 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
The past five years have been challenging for Exact Sciences (NASDAQ: EXAS) and Roku (NASDAQ: ROKU), with both companies significantly lagging broader equities over this period. Though they faced severe headwinds, both corporations are slowly righting the ship and have rebounded this year. Exact Sciences and Roku now look like excellent long-term bets. Here's why.Image source: Getty Images.Exact Sciences develops cancer diagnostic tests, the most famous in its arsenal being Cologuard, an at-home, stool-based, non-invasive test for colorectal cancer (CRC). The company has faced some challenges in recent years, due to two factors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,70
|-7,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.