Bullish Aktie

Bullish für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

28.10.2025 10:55:00

2 Bullish Signals for XRP

If you're an XRP (CRYPTO: XRP) investor, it's time to start getting nervous. After hitting a 52-week high of $3.65 in mid-July, XRP is now down more than 25% and currently trades at about $2.68.But there are two bullish signals on the horizon for XRP. Both of them could send this popular cryptocurrency soaring during the final months of the year and into 2026.
