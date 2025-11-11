NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
11.11.2025 10:35:00
2 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
There are deals to be had in the stock market at any given time, especially if you're willing to look at stocks that aren't very popular at that moment. Right now, some blue chip dividend stocks are trading at compelling valuations in the healthcare space. Not only is the healthcare sector lagging the broader market, but some notable names within it have tumbled amid their own challenges. It can be uncomfortable buying stocks as prices fall, but the companies with strong financials and intact competitive moats tend to rebound eventually.These two dividend stocks are table-pounding buys right now, despite their recent struggles. And if you already own shares, you might even consider doubling up. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,30
|-1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.