NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
06.11.2025 09:04:00
2 No-Brainer Tech Stocks to Buy Right Now
There are always opportunities to position yourself for large gains in the stock market. The trick is knowing where to look.The best growth stocks are usually those of companies that are bringing innovation to a large and growing market. Betting on the leaders in these markets is usually all you need to do to position yourself for wealth-building returns.Right now, artificial intelligence (AI) is creating enormous demand for semiconductors (chips) and cybersecurity for enterprises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,70
|-7,14%