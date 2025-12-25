Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
25.12.2025 12:00:00
2 Predictions for Robinhood in 2026
Robinhood (NASDAQ: HOOD) has been one of the top-performing fintech stocks in the market, comfortably outpacing the S&P 500 with its 222% year-to-date gain. Even with that rally, it's still down by more than 20% from its all-time high.Some stocks go into the new year better than ever and swiftly climb to all-time highs. However, other stocks lose their shine as revenue growth decelerates and more investors question valuations.Investors can speculate what can happen next with Robinhood stock, but these are some predictions to monitor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
