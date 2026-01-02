Zum Start ins neue Jahr: ATX freundlich erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Hang Seng legt zu - Tokio und Festlandchina geschlossen

Am Freitag dürfte der heimische Aktienmarkt ruhig ins neue Jahr starten. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Vor dem Wochenende geht es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen bleiben.

AUSTRIA

Am Freitag wird am heimischen Aktienmarkt ein ruhiger Handel erwartet.

Der ATX wird zum Start ins neue Jahr ohne große Ausschläge erwartet.

Negative Vorgaben von der Wall Street dürften zunächst belasten. Allerdings geht es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen zum Teil steil nach oben, insbesondere bei Technologieaktien, was auch in Europa positive Akzente setzen könnte. In China ist der Einkaufsmanagerindex für den so wichtigen Industriesektor im Dezember erstmals seit März wieder über die Expansionsschwelle von 50 geklettert. "Diese noch im alten Jahr veröffentlichte Zahl wird heute an der Börse in Hongkong gefeiert", heisst es bei QC Partners. Das Geschäft dürfte am Berichtstag weiter sehr ruhig und von dünnen Umsätzen geprägt sein. Viele Marktakteure sind weiterhin nicht am Start. Beleben dürfte sich der Handel erst in der kommenden Woche.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start ins Jahr 2026 ab.

Der DAX hat die Sitzung marginal tiefer eröffnet. Anschließend konnte er jedoch ins Plus drehen und seine Gewinne im Verlauf ausbauen. Er beendete den verkürzten Handelstag 0,57 Prozent stärker bei 24.490,41 Punkten.

Auch Gold und Silber sind nach ihren Rallys 2025 erst einmal weiter gefragt. Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, wird das Geschehen am Aktienmarkt hierzulande aber erst ab der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen. Gerade bei - kleineren - Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber durchaus auch größere Ausschläge möglich.

Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem DAX-Gewinn von 23 Prozent bleibt neben dem Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur in absehbarer Zeit - der Ukraine-Krieg im Fokus. Ein echter Durchbruch lässt hier weiterhin auf sich warten. Zudem könnte 2026 der China-Taiwan-Konflikt stärker in den Blick geraten.

WALL STREET

Die US-Börsen haben am sich mit Verlusten aus dem alten Jahr verabschiedet.

Der Dow Jones schloss 0,63 Prozent tiefer bei 48.063,29 Punkten, bleibt auf Jahressicht aber klar im Plus: Seit Anfang 2025 steht ein Zuwachs von rund 13 Prozent zu Buche.

Auch die Technologiewerte gerieten unter Druck. Der NASDAQ Composite verlor 0,76 Prozent auf 23.241,99 Zähler, hat im Jahresverlauf jedoch etwa 20 Prozent gewonnen.

Das Handelsgeschehen blieb erneut überschaubar. Viele Marktteilnehmer hatten sich bereits in die Feiertagspause verabschiedet, Impulse fehlten. In mehreren europäischen Ländern blieben die Börsen zum Jahresende geschlossen, was die Umsätze zusätzlich ausdünnte.

Leichten Gegenwind lieferte der US-Arbeitsmarkt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der Vorwoche überraschend um 16.000 auf 199.000 gesunken. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Die Zahlen nähren die Sorge, dass ein weiterhin robuster Arbeitsmarkt der US-Notenbank weniger Spielraum für weitere Zinssenkungen lässt.

ASIEN

Am Freitag verbucht der Hang Seng Gewinne, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen bleiben.

In Tokio schloss der Nikkei 225 bereits am 30. Dezember mit einem Verlust von 0,37 Prozent bei 50.339,48 Punkten. In Tokio blieb das Parkett am 31. Dezember traditionell geschlossen. Der Börsenindex krönte ein historisches Jahr. Mit einem massiven Jahresplus von rund 27 Prozent und dem Überspringen der psychologisch wichtigen Marke von 50.000 Punkten erwies sich der japanische Markt als einer der stärksten weltweit. Auch heute findet noch kein Handel statt.

Die Festlandbörsen in China zeigten sich am Silvestertag etwas widerstandsfähiger. Der Shanghai Composite pendelte über weite Strecken um die Nulllinie und beendete den Handel schließlich mit einem minimalen Plus von 0,09 Prozent bei 3.968,84 Punkten. Damit rettete der Index eine positive Stimmung in das neue Jahr, gestützt durch jüngste Signale aus Peking über weitere fiskalische Unterstützungsmaßnahmen für den Binnenkonsum. Auf Jahressicht verbuchte der Index einen soliden Zuwachs von gut 18 Prozent. Am heutigen Freitag bleibt der Handel noch aus.

Der Hang Seng gewinnt vor dem Wochenende zeitweise 2,46 Prozent auf 26.261,29 Einheiten.

Getragen wurde 2025 vor allem vom globalen Hype um Künstliche Intelligenz. Besonders Halbleiterwerte sorgten monatelang für kräftige Kursgewinne.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX