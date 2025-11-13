NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
13.11.2025 16:07:00
2 Supercharged Dividend Stocks to Buy Now
Biotech stocks have performed well this year. The SPDR S&P Biotech ETF -- an industry benchmark -- is up 21% this year. Two giants of the industry that have helped drive that performance are Amgen (NASDAQ: AMGN) and Gilead Sciences (NASDAQ: GILD). These well-known drugmakers have seen positive developments recently, leading to superior returns.And the best news is that they still have plenty to offer investors, especially those looking for solid income stocks. Here is why Amgen and Gilead Sciences are great dividend stocks to buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,70
|0,94%