Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
22.11.2025 16:40:00
2 Things Every Archer Aviation Investor Needs to Know
Archer Aviation (NYSE: ACHR) is one of a handful of recent aviation start-ups trying to develop an electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. The company has made quite a bit of progress toward this lofty goal, but has also taken investors on a wild, turbulent ride so far this year.However, with share prices down more than 45% from their recent highs, many investors are wondering whether to buy the dip. Here are two big things to know before you consider picking up shares.Archer is trying to develop its first eVTOL aircraft, dubbed Midnight, as an air taxi for up to four passengers: a cleaner and cheaper (not to mention much cooler) alternative to helicopters, which are currently the only alternative for such trips.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
