Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert

Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn größten Beteiligungen.

Im dritten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,54 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit einem Kapital von über 100 Millionen US-Dollar muss auch Greenlight Capital seine Beteiligungen regelmäßig bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn größten Positionen im Portfolio zum 30. September 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen - darunter befindet sich auch ein neuer Zugang unter den Top-Beteiligungen.

Redaktion finanzen.at