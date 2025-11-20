AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
20.11.2025 10:15:00
2 Things Every AST SpaceMobile Investor Needs to Know
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) is one of several emerging technology stocks with little or no revenue that have taken the market by storm this year. A competitor to Elon Musk's Starlink, AST SpaceMobile makes satellites that provide broadband in places traditional cell towers don't.Through Nov. 17, the stock is up 168% this year, even after a recent pullback as the market has tumbled on fears of an AI bubble and a weakening economy.AST was trading in penny-stock range for much of its history, meaning it's made some early investors rich. But past performance doesn't guarantee future returns on the stock market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
