NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
09.11.2025 10:10:00
3 Brilliant Dividend Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
A lot of dividend investors focus on buying the stocks with the highest yield. That, however, can lead you down a troubling road if the dividends you collect don't grow quickly enough to offset the ravages of inflation. That's why focusing on dividend growth can be just as important as focusing on yield.There's two ways to go here. First, buy some high-yield stocks and some dividend growth stocks, like Mastercard (NYSE: MA) and Cintas (NASDAQ: CTAS). Second, buy a dividend growth stock that also has an attractive yield, like NextEra Energy (NYSE: NEE).Here's a look at all three of these stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,80
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.