NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
07.11.2025 13:15:00
3 Dirt Cheap Stocks to Buy With $1,000 Right Now
With the S&P 500 currently valued at a multi-year high of more than 26 times its trailing earnings, the idea of buying anything new for your portfolio at this time could be more than a little intimidating.Not every stock is participating in this pricing insanity, though. Indeed, a handful of names seem strangely undervalued here. The irony? Should the overall market's artificial intelligence (AI)-driven rally finally start to unwind, investors' interest in bargain stocks could soar, reinflating these underpriced tickers.With that as the backdrop, if you've got $1,000 -- or any other amount of idle cash -- you're ready to put to work but don't know how or where, here are three dirt cheap prospects that just might fit the bill.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,70
|-7,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.