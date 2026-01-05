:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
05.01.2026 21:00:00
3 Dividend Stocks That Could Be Easy Wealth Builders
One of the easiest ways to build wealth is through the ownership of reliable dividend stocks. You can compound your wealth via dividend reinvestment. You can use those dividends to pay for living expenses. And, assuming you have selected a good dividend-paying stock, the business' growth will build wealth for you either way.Right now, you might want to look at high-yield dividend stocks Coca-Cola (NYSE: KO), General Mills (NYSE: GIS), and Realty Income (NYSE: O) as new additions to your portfolio.The S&P 500 index is offering a tiny 1.1% dividend yield. The average consumer staples stock yields 2.7%. Coca-Cola's dividend yield is 2.9%. Notably, Coca-Cola is a Dividend King, having rewarded investors with over six decades' worth of annual dividend increases.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.